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Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс не входит в топ-3

Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс не входит в топ-3
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лидируют в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как сообщает источник, Стефен Карри является самым популярным игроком в Западной конференции, набрав 2 584 623 голоса. Дюрант, в свою очередь, лидирует среди игроков Восточной конференции, набрав 2 360 435 голосов.

Третье место в голосовании на данный момент занимает игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 2 145 835 голосов.

В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:

Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Пол Джордж – Стефен Карри, Лука Дончич.

Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Джеймс Харден.

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