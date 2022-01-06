Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс не входит в топ-3

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лидируют в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Как сообщает источник, Стефен Карри является самым популярным игроком в Западной конференции, набрав 2 584 623 голоса. Дюрант, в свою очередь, лидирует среди игроков Восточной конференции, набрав 2 360 435 голосов.
Третье место в голосовании на данный момент занимает игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 2 145 835 голосов.
В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:
Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Пол Джордж – Стефен Карри, Лука Дончич.
Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Джеймс Харден.
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