Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс не входит в топ-3

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант лидируют в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Как сообщает источник, Стефен Карри является самым популярным игроком в Западной конференции, набрав 2 584 623 голоса. Дюрант, в свою очередь, лидирует среди игроков Восточной конференции, набрав 2 360 435 голосов.



Третье место в голосовании на данный момент занимает игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 2 145 835 голосов.



В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:



Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Пол Джордж – Стефен Карри, Лука Дончич.



Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Джеймс Харден.