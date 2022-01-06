Шакил О'Нил: Том Брэди — величайший в мире. У него классификация G20

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мыслями о ситуации, произошедшей с игроком НФЛ Антонио Брауном во время матча между «Джетс» и «Бакканирс». В середине третьей четверти игрок покинул поле, помахав трибунам, а после сослался на получение травмы, из-за которой он не смог продолжить матч. Главный тренер «Тавмы» Брюс Эриенс заявил, что больше не считает Брауна членом команды, клуб может расторгнуть контракт с игроком.
«Я никогда не встречался с ним. Знаю, что когда-то он был одним из лучших спортсменов в мире. Случилось что-то, о чём мы не знаем.
Посмотрите, что сказал Том Брэди. Он заявил, что заботится о нём и надеется, что Антонио получит необходимую помощь. Вот именно так доказывается, что Том — величайший спортсмен в мире.
У Брэди классификация G20. У меня — только G14. У Тома рейтинг уровня президента Конгресса», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.
44-летний Том Брэди – играющая легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Напомним, свой седьмой титул Брэди завоевал в 2021 году в составе «Тампы». Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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