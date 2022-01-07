«Лейкерс» определили двух игроков, от которых хотят избавиться после Рэджона Рондо

Инсайдер Брайан Уиндхорст заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» собирается сбросить контракты центрового Деандре Джордана и защитника Кента Бэйзмора.

«Лейкерс» уже избавились от Рэджона Рондо, чтобы создать свободное место в заявке. «Лейкерс» надеются сбросить Деандре Джордана. Леброн Джеймс в последнее время играл на позиции центрового, скоро вернётся в строй Энтони Дэвис. Нет смысла держать в команде Джордана и Дуайта Ховарда одновременно. «Лейкерс» необязательно хотят получить за Джордана другого игрока. Возможно, они освободят ещё одно место в заявке.



Кент Бэйзмор — ещё один игрок, обмен которого они обсуждают с другими командами. Я думаю, что их цель — освободить как минимум одно дополнительное место в заявке. Обмен Рондо позволил «Лейкерс» подписать Стэнли Джонсона. Они могут взять ещё одного или двух игроков на рынке выкупа. «Лейкерс» попытаются сделать это», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.