«Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Орлеану», «Финикс» сохранил лидерство

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:96, которая прервала для них серию из трех поражений.



Наиболее значимый вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс Брэндон Ингрэм, оформив дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность продемонстрировал форвард Эндрю Уиггинс – 21 очко, 4 подбора и 1 передача.



Напомним, «Голден Стэйт» (29-9) занимает ворое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Нью-Орлеан» (14-25) идёт на 26-й позиции.

В параллельных встречах «Мемфис Гриззлиз» разгромили «Детройт Пистонс» (118:88), а «Нью-Йорк Никс» одолел дома «Бостон Селтикс» (108:105). В последней игре особо отличились нападающий «Бостона» Джейсон Тейтум (36) и защитник «Никс» Эван Фурнье (набрал 41 очко и реализовал 10 трехочковых бросков, что является рекордным показателем в карьере).

Позднее завершились ещё одна игра, в которой лидер Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (106:89).