Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Орлеану», «Финикс» сохранил лидерство

«Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Орлеану», «Финикс» сохранил лидерство
Комментарии

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:96, которая прервала для них серию из трех поражений.

Наиболее значимый вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс Брэндон Ингрэм, оформив дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность продемонстрировал форвард Эндрю Уиггинс – 21 очко, 4 подбора и 1 передача.

Напомним, «Голден Стэйт» (29-9) занимает ворое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Нью-Орлеан» (14-25) идёт на 26-й позиции.

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
101 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Харт - 14, Джонс - 13, Кларк - 10, Валанчюнас - 8, Александер-Уолкер - 7, Грэм - 7, Темпл - 5, Хэйс - 5, Hunt, Альварадо, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Харпер, Эрнангомес
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 21, Куминга - 13, Ли - 12, Пул - 11, Муди - 10, Бьелица - 9, Луни - 6, Игуодала - 5, Портер - 5, Пэйтон II - 4, Грин, Карри, Кьоцца, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельных встречах «Мемфис Гриззлиз» разгромили «Детройт Пистонс» (118:88), а «Нью-Йорк Никс» одолел дома «Бостон Селтикс» (108:105). В последней игре особо отличились нападающий «Бостона» Джейсон Тейтум (36) и защитник «Никс» Эван Фурнье (набрал 41 очко и реализовал 10 трехочковых бросков, что является рекордным показателем в карьере).

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 88
Детройт Пистонс
Детройт
Мемфис Гриззлиз: Морант - 22, Брукс - 18, Джонс - 14, Уильямс - 14, Джексон - 11, Кларк - 11, Альдама - 7, Матиас - 6, Тийе - 5, Мелтон - 4, Адамс - 2, Джеффрис - 2, Калвер - 2, Teske, Андерсон, Бейн, Кончар, Пон, Терри, Тиллман
Детройт Пистонс: Ли - 14, Диалло - 12, Каннингем - 12, Лайлз - 10, Гарза - 8, Джексон - 8, Макгрудер - 7, Стюарт - 6, Хейз - 5, Бей - 3, Робинсон - 3, Paige, Palmer, Potter, Грант, Джексон, Джозеф, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 41, Рэндл - 22, Куикли - 16, Барретт - 13, Робинсон - 7, Гибсон - 6, Бёркс - 3, Арчидиаконоу, Гримс, Дотсон, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Топпин, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Шрёдер - 20, Браун - 16, Смарт - 14, Хорфорд - 7, Ричардсон - 6, Уильямс - 6, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес

Позднее завершились ещё одна игра, в которой лидер Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» (106:89).

НБА - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 89
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Джонсон - 24, Смит - 19, Пол - 14, Букер - 11, Пэйн - 10, Бриджес - 8, Джексон - 8, Пэйтон - 6, Уэйнрайт - 4, Bass - 2, Walker, Бийомбо, Камински, Краудер, Макги, Надер, Шамет, Шарич, Эйтон
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 26, Джексон - 16, Бледсо - 10, Бостон - 10, Ибака - 8, Коффи - 8, Мэнн - 8, Скрабб - 2, Батюм - 1, Moon, Габриэль, Джонсон, Джордж, Зубац, Кеннард, Леонард, Престон, Уинслоу, Хартенштайн, Эннис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022