«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри и Дрэймонда Грина из-за травм

Звёздные игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин выбыли из состава команды из-за полученных травм. Об этом информирует ESPN US.



Именно из-за повреждений оба пропустили матч «Уорриорз» с «Нью-Орлеан Пеликанс». Сообщается, что Карри получил ушиб четырёхглавой мышцы бедра во время предыдущей встречи с «Далласом». Грин испытывает болезненные ощущения в левом бедре.

«Голден Стэйт» и «Нью-Орлеан» сыграли в матче регулярного чемпионата НБА, который состоялся сегодня, 7 января, мск. Встреча завершилась победой «Пеликанс» со счётом 101:96, которая прервала для них серию из трех поражений.



«Голден Стэйт» (29-9) занимает ворое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Нью-Орлеан» (14-25) идёт на 26-й позиции.