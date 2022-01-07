Энес Кантер раскрыл слова игрока «Лейкерс» о Леброне, которые шокировали его

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал, как один из игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» похвалил его за критику лидера калифорнийцев Леброна Джеймса во время одного из матчей регулярного чемпионата НБА.
«Один из игроков «Лейкерс» поддержал меня. Он подошёл ко мне и сказал: «Приятель, продолжай делать то, что делаешь. Ты поступаешь правильно. Не сдавайся». Я был шокирован. Думал, он скажет мне заткнуться и станет защищать Леброна. А он говорит: «Чувак, продолжай в том же духе».
Он сказал: «Я хочу многое высказать, но я не могу, потому что мы зависим от команд. Если хочешь подписать ещё один контракт, если хочешь получать деньги за рекламу, чтобы с тобой работали какие-то компании, то лучше держать рот на замке. Ты не можешь критиковать лигу, компании или кого-то ещё», — приводит слова Кантера Lakers Daily.
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