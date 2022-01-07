Егор Вяльцев остался без клуба

Защитник Егор Вяльцев покинул «Самару», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



Вяльцев присоединился к клубу Суперлиги-1 в ноябре. В контракте 36-летнего баскетболиста была опция обоюдного выхода до 31 декабря, «Самара» решила ею воспользоваться.



Вяльцев провёл за «Самару» девять матчей, набирая 10,2 очка и 3,6 передачи в среднем за игру.

Предыдущие 10 лет своей карьеры Вяльцев провёл в «Химках», дважды выиграв с командой Еврокубок и четыре раза став вице-чемпионом Единой лиги ВТБ.



Защитник хотел закончить карьеру в подмосковном клубе, но из-за финансовых проблем «Химки» не смогли предложить своему ветерану новый контракт.



Баскетбольный клуб «Химки» появился в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В сезоне-2010/2011 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, помимо ЦСКА, которому это удалось. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015) и обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.