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Крис Пол установил выдающееся достижение в истории НБА

Крис Пол установил выдающееся достижение в истории НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (106:89) оформил трипл-дабл из 14 очков, 13 подборов и 10 передач.

По итогам матча Пол стал первым игроком в истории лиги, набравшим более 20 тысяч очков и совершившим более 10 тысяч передач за карьеру. «Финикс» (30-8) занимает первое место в НБА по проценту побед.

36-летний Пол вошёл в число 11 действующих баскетболистов, которых включили в список 75 лучших за время существования НБА. За 17 сезонов в лиге Крис представлял пять разных клубов. Пол занимает 47-е место в истории НБА по набранным очкам за карьеру и пятое по количеству передач. В нынешнем сезоне достижение Пола может покорить форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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