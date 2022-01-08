Ни одна команда НБА не хочет выменивать Расселла Уэстбрука

Обозревать Los Angeles Times Дэн Войк выразил уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.

«Самая большая проблема, с которой столкнутся «Лейкерс» в преддверии торгового сезона, — это нехватка игроков и драфт-пиков, с которыми клубы захотят заключить сделку. Всё очень просто.

Сэм Амик из The Athletic сообщил на этой неделе, что «Лейкерс» обсудили внутри клуба возможные варианты по обмену Рассела Уэстбрука, но, согласно моим источникам в НБА, аппетит к этому игроку, который заработает $ 44 млн в этом сезоне и $ 47 млн в следующем, невелик.



Возможно, в командах с владельцами, которые жаждут выхода в плей-офф, как-то убедят себя, что конкурентоспособность Уэстбрука поможет им в этих целях. Но захотят ли эти команды отправить в «Лейкерс» игроков, которые сделают калифорнийский клуб сильнее, ослабив тем самым свои собственные позиции? Опять же, шансы на это невелики», — сказал Войк.