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Шакил О'Нил высказался о Зайоне Уильямсоне, у которого проблемы с лишним весом

Шакил О'Нил высказался о Зайоне Уильямсоне, у которого проблемы с лишним весом
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Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о физической форме форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«В какой-то момент Зайону придётся определиться с тем, как он хочет, чтобы его воспринимали. Хочет ли он быть известен как лучший игрок в лиге, хочет ли он быть таким? Ему нужно самому ответить на этот вопрос. Он должен посмотреть в зеркало и сказать что-то типа: «Знаешь что? Я не выгляжу так, как в старшей школе. Я прибавил несколько фунтов. Вот что я должен сделать, чтобы выйти из этого положения». После этого ему нужно будет перейти на следующий уровень», — сказал Шакил в эфире NBA on TNT.

В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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