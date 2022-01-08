Появился новый претендент на обмен Бена Симмонса

«Атланта Хоукс» является одним из претендентов на разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса. Об этом сообщил известный инсайдер Марк Штейн.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.



Ранее стало известно, что Симмонс и британская телеведущая Майя Джама тайно обручились. Впервые пару заметили вместе летом прошлого года. Симмонс посетил матчи теннисного Уимблдона в компании с Джамой.