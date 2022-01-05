«Влюбился по уши». Симмонс потеряет $ 146 млн ради романа с британской телезвездой?

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс и британская телеведущая Майя Джама тайно обручились. СМИ в конечном счёте стало об этом известно, но мероприятие решили сделать непубличным. О том, что баскетболист сделал предложение девушке, пара рассказала только близким родственникам и друзьям.

Симмонс и Джама собираются переехать в Лос-Анджелес. Бен купил там дом за $ 20 млн прошлым летом. 27-летняя Джама начала встречаться с 25-летним Симмонсом в мае 2021 года. Пара недавно провела Рождество в особняке Симмонса стоимостью $ 5 млн в Мурстауне, штат Нью-Джерси. После этого Бен и Майя решились на кардинальные перемены в своей жизни.

«Бен обожает Майю. Влюбился по уши. Он купил кольцо в Jewelers 'Row в Филадельфии за день до того, как сделал предложение. Симмонс нервничал, потому что Джама сказала «нет» своему предыдущему парню, британскому рэперу Stormzy», — сообщает источник The Sun.

Фото: Antony Jones/Getty Images

Британской телезвезде приходится летать к австралийскому баскетболисту в США. Джама ценит свою работу, в отличие от Симмонса. Карьера Бена в НБА катится под откос, что является большой проблемой в том числе для его отношений с Майей в долгосрочной перспективе. Разорившийся баскетболист девушке вряд ли будет интересен.

Симмонс не сыграл ни одного матча в этом сезоне. Он заплатил более $ 10 млн штрафов по состоянию на начало января. И заплатит ещё больше, когда чемпионат завершится. «Филадельфия» удерживает зарплату Симмонса на специальном счёте депонирования, откуда постоянно изымает определённую сумму.

В декабре сообщалось, что Симмонс не получил ни копейки зарплаты в «Сиксерс» в нынешнем сезоне. А ведь он возвращался в расположение клуба исключительно ради денег. Бен хотел обвести «Филадельфию» вокруг пальца — не играть за команду, отбывать номер на тренировках и получать деньги по контракту. Не получилось.

Симмонс демонстрировал откровенное пренебрежение к партнёрам по команде и главному тренеру Доку Риверсу, ни с кем не здороваясь и отказываясь выполнять элементарные указания в тренировочном процессе. «Сиксерс» решили занять принципиальную позицию, «заморозив» его зарплату ($ 33 млн по контракту в нынешнем сезоне). Форвард сразу решил схитрить, заявив о травме спины и ментальных проблемах, что в НБА является уважительной причиной невыполнения своих обязанностей. Однако никаких доказательств не привёл. Бен просто отказывался общаться с врачами «Филадельфии». Соответственно, есть все основания считать его слова о психологической неустойчивости выдумкой, пока официально не доказано обратное.

На что надеется Симмонс? Сказать сложно. Формально до сих пор в силе обменный запрос, который он выставил клубу в межсезонье. Вот только вряд ли этот вопрос решится быстро. Возможно, не в этом и даже не в следующем году. Симмонс должен получить $ 146 млн до конца сезона-2024/2025. Рыночная ценность игрока рухнула. При этом глава фронт-офиса «Сиксерс» Дэрил Мори не спешит с обменом. Клуб не несёт каких-то огромных финансовых потерь, поскольку имеет все основания изымать зарплату Симмонса за невыполнение рабочих обязанностей.



«Филадельфия» хочет получить за Симмонса солидную компенсацию. Мори мечтает, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард выставит обменный запрос, и тогда можно попытаться сбросить контракт Бена в клуб из Орегона. Если нет, то не проблема подождать год, два, три… Симмонс платит огромные штрафы. Репутация рушится у него, а не у клуба. Текущая ситуация не является идеальной для «Филадельфии», но всё вполне приемлемо, учитывая возможность постоянно штрафовать игрока.



Предстоящий месяц станет определяющим для Симмонса. В феврале в НБА состоится дедлайн. «Сакраменто Кингз», «Кливленд Кавальерс», «Индиана Пэйсерс» ранее назывались заинтересованными сторонами в Симмонсе. Непонятно, насколько они хотят видеть игрока в своём составе сейчас, когда стало ясно, что австралиец попирает трудовую этику. Инсайдер Марк Стайн недавно рассказал о том, что среди менеджеров НБА на данном этапе уделяется мало внимания теме возможного обмена Симмонса. То есть никаких реальных переговоров по трансферу не ведётся. Пропуск всего сезона сделает Симмонса совершенно неинтересным активом, особенно с учётом крупного контракта.

Сам Симмонс, похоже, не так уж переживает по этому поводу. Кажется, что отношения с Джамой для него важнее выступления в НБА. Он заработал $ 57 млн за карьеру в лиге. Пока этих средств хватает на относительно безбедное существование, хотя осенью возвращение в расположение «Сиксерс» состоялось как раз из-за желания пополнить счета. До этого Бен вообще отказывался иметь какую-то связь с клубом и сбрасывал все телефонные звонки фронт-офиса и уже бывшего звёздного напарника Джоэла Эмбиида. Затея не удалась из-за того, что Бен слишком упёртый. Он не мог просто спокойно работать, не демонстрируя пренебрежения к окружающим. Мог взять пример с Энтони Дэвиса, который пару лет назад не обрадовал «Нью-Орлеан Пеликанс» своим запросом на обмен в «Лос-Анджелес Лейкерс», но при этом полгода добросовестно играл за команду, которую хотел покинуть.

Сейчас вся карьера Симмонса под угрозой. Бен может потерять как минимум $ 100 млн (если не все $ 146 млн по контракту), если «Филадельфия» не обменяет его (а такой вариант с каждым днём становится всё более реальным). Ради романа с британской телезвездой, которая может бросить его в случае возникновения финансовых трудностей? Или ради желания доказать всем, какой он принципиальный?

Лучший вариант для Симмонса следующий: принести публичные извинения организации «Сиксерс», умолять команду вернуть его в состав ради получения игровой практики, усердно работать и стараться как можно лучше проявить себя на площадке. Тогда карьера будет реанимирована, и появится возможность добиться обмена в другую команду, где он сможет демонстрировать своё пока ещё не до конца растерянное мастерство. Но что-то подсказывает, что Симмонс так не поступит.