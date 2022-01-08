«Автодор» на последних секундах вырвал победу в матче с «Лондон Лайонс»

Саратовский «Автодор» на домашней площадке обыграл «Лондон Лайонс» в матче второго раунда группового этапа Кубка Европы ФИБА. Встреча закончилась со счётом 84:81.



Саратовцы уже в первой четверти смогли захватить преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков — 32:35. Во втором игровом отрезке лондонскому клубу удалось практически полностью нивелировать отрыв «Автодора» — на большой перерыв команды ушли при счёте 44:43 в пользу хозяев паркета.



В третьей четверти саратовской команде удалось увеличить преимущество лишь на одно очко, так что решающим в матче оказался заключительный отрезок. В нём сильнее оказались игроки «Автодора» — 22:21 по итогам десятиминутки и 84:81 по итогам матча.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Филип Скрабб, набравший 16 очков. В составе гостей дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов на свой счёт записал Кайлор Келли. Ещё один дабл-дабл оформил Маркиз Тиг — 21 очко и 12 передач.