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Шакил О'Нил объяснил, почему ушёл из «Макдональдса», отработав там один день

Шакил О'Нил объяснил, почему ушёл из «Макдональдса», отработав там один день
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Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о своём опыте работы в «Макдональдсе» в юные годы.

«Однажды я работал в „Макдональдсе“. Когда я был маленьким, отец говорил мне — либо ты нянчишься со своими младшими братьями и сёстрами, либо идёшь работать. Я ответил, что не хочу сидеть с детьми. В итоге я поработал в „Макдональдсе“ один день, но мне этого хватило, чтобы многое понять. Вот поэтому я уважаю людей, у которых есть настоящая работа. Это тяжёлый труд. Почему я ушёл оттуда? Меня поймали на краже картошки фри», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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