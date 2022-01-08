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Эксперт: Дюрант на пике не изменил Уэстбрука. Мы ждём, что Леброн сможет в 19-м сезоне?

Эксперт: Дюрант на пике не изменил Уэстбрука. Мы ждём, что Леброн сможет в 19-м сезоне?
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Эксперт НБА Шеннон Шарп поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.

«Леброн ведёт себя так, будто ему 25 и он до сих пор не способен изменить игру Уэстбрука. Он в среднем набирает 30 очков, 10 подборов и 8 передач. Кевин Дюрант не смог сделать этого в расцвете сил. Мы ждём, что это сможет сделать Леброн на 19-й год выступлений в НБА?» — сказал Шеннон Шарп в эфире программы UNDISPUTED.

В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 19,5 очка, 8,1 подбора и 8,1 передачи за игру.

Ранее эксперты выражали уверенность, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет крайне непросто обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в какой-либо клуб НБА.

В начале января в матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук впервые с 2016 года не совершил ни одной потери за игру.

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