Один из лучших скореров НБА может выставить запрос на обмен

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл может быть заинтересован в переходе в команде более крупного рынка, сообщает инсайдер ESPN Тим Макмахон.



По информации источника, Митчелл выразил недовольство тем, что к нему проявляется недостаток внимания на фоне его выступлений в составе «Юты», которая представляет один из самых маленьких рынков в НБА.



Одним из доказательств этого факта Митчелл называет то, что по итогам голосования болельщиков за игроков Матча звёзд НБА он остаётся лишь седьмым среди защитников из Западной конференции. По мнению Митчелла его статистика позволяет ему рассчитывать на более высокие места.



В нынешнем сезоне Митчелл набирает в среднем 25,5 очка, 3,9 подбора и 5,1 передачи за матч.