Яннис Адетокунбо назвал лучшего игрока в мире, которому он уступает

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо назвал баскетболиста «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта лучшим игроком мира на данный момент.



«Я просто пытаюсь участвовать в своей собственной гонке. Пытаюсь помочь своей команде и сделать команду великой. Конечно, когда вы играете в Бруклине, в воздухе витает очень много волнения. Но я выхожу на площадку и стараюсь получить удовольствие от игры.



Кевин Дюрант в настоящий момент лучший игрок мира, он показывал это в прошлом, показывает это и сейчас. Я просто пытаюсь стать лучше», — приводит слова Янниса Адетокунбо Fadeaway World.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. Дюрант стал вторым игроком в истории «Нетс», набравшим не менее 150 очков за 4 матча. По этому показателю он сравнялся с Винсом Картером, которому такое достижение покорилось в 2005 году.