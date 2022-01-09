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Демаркус Казинс определился с новым клубом после отчисления из «Милуоки»

Демаркус Казинс определился с новым клубом после отчисления из «Милуоки»
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Центровой Демаркус Казинс, который несколько дней назад был отчислен из «Милуоки Бакс», может продолжить карьеру в «Денвер Нагетс». Как сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания в своём «твиттере», «Наггетс» планируют подписать с игроком 10-дневный контракт.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации в 18 матчах за «Милуоки» Казинс набирал в среднем 9,1 очка и 5,8 подбора. Во встрече с «Торонто Рэпторс» (111:117) центровой оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» принимал «Сакраменто Кингз». Победу в этой встрече праздновали баскетболисты «Наггетс». Счёт матча — 121:111. Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 33 очка и 10 подборов. В «Сакраменто» выделился Де'Арон Фокс, на его счету 30 очков.

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