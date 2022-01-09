Айзея Томас: Леброн Джеймс — лучший всесторонний игрок, которого мы когда-либо видели

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас комплиментарно высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, разместив соответствующий пост в своём «твиттере».
«Леброн Джеймс — лучший всесторонний игрок, которого мы когда-либо видели», — написал Томас.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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