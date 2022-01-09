Названа команда, в которой хотел завершить карьеру Коби Брайант

Обозреватель Майк Сильски поделился интересными подробностями своего разговора с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
«В тот вечер «Лейкерс» проиграли «Сиксерс». Матч проходил в Филадельфии. После игры я спросил Коби, не думал ли он о том, чтобы завершить карьеру в команде своего родного города. И он сказал: «Это было бы здорово. В старших классах я только об этом и думал», — приводит слова Сильски Yardbarker со ссылкой на его выступление в I Am Kobe podcast.
Напомним, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
- 9 января 2022
-
16:58
-
15:19
-
14:58
-
12:08
-
11:21
-
10:19
-
09:34
-
07:41
-
05:38
-
00:56
- 8 января 2022
-
23:56
-
22:53
-
21:44
-
20:56
-
19:49
-
18:55
-
17:47
-
16:59
-
15:41
-
14:28
-
13:26
-
12:50
-
12:02
-
11:18
-
10:25
-
09:23
-
08:37
-
06:31
-
06:08
-
00:46
- 7 января 2022
-
23:49
-
22:53
-
22:28
-
21:35
-
20:51