Названа команда, в которой хотел завершить карьеру Коби Брайант

Обозреватель Майк Сильски поделился интересными подробностями своего разговора с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.



«В тот вечер «Лейкерс» проиграли «Сиксерс». Матч проходил в Филадельфии. После игры я спросил Коби, не думал ли он о том, чтобы завершить карьеру в команде своего родного города. И он сказал: «Это было бы здорово. В старших классах я только об этом и думал», — приводит слова Сильски Yardbarker со ссылкой на его выступление в I Am Kobe podcast.



Напомним, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.