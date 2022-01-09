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Названа команда, в которой хотел завершить карьеру Коби Брайант

Названа команда, в которой хотел завершить карьеру Коби Брайант
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Обозреватель Майк Сильски поделился интересными подробностями своего разговора с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«В тот вечер «Лейкерс» проиграли «Сиксерс». Матч проходил в Филадельфии. После игры я спросил Коби, не думал ли он о том, чтобы завершить карьеру в команде своего родного города. И он сказал: «Это было бы здорово. В старших классах я только об этом и думал», — приводит слова Сильски Yardbarker со ссылкой на его выступление в I Am Kobe podcast.

Напомним, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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