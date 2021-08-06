«Давай прикольнёмся». Как игроки сборной России неожиданно встретили великого Коби

Полтора года прошло с момента трагической гибели легенды НБА Коби Брайанта. Он навсегда останется в сердцах болельщиков, которым на протяжении своей длительной игровой карьеры подарил бесчисленное множество воспоминаний. Звёзды российского баскетбола, выступавшие в составе сборной на Олимпиаде-2012, тоже сохранили в памяти забавный момент, связанный с Коби.

История произошла сразу после церемонии открытия Игр в Лондоне. Когда официальная часть была окончена, уставшие спортсмены отправились в столовую. Российские баскетболисты планировали плотно поужинать фастфудом из «Макдоналдса». За соседним столиком совершенно неожиданно заметили сидящего в одиночестве Брайанта.

Тогда было принято решение в полной мере продемонстрировать русское радушие – Виктор Хряпа отправился к Коби и захотел угостить его. Но американец вежливо, с улыбкой на лице отказался, а Хряпа настаивать не стал и вернулся за стол к партнёрам по команде.

«Обычно американцы не питались в общей столовой для спортсменов — их как-то отдельно кормили. Но тут Коби зашел, сёл один. Мы уже сидели за столом с едой. Подумали: «Давай прикольнёмся. Не каждый же день Коби рядом кушает. Пошли», — рассказывал бывший тогда капитаном сборной Сергей Моня, в чьём «инстаграме» спустя год и было опубликовано видео.

«Это было после открытия Олимпиады, была дана отмашка всем странам, что официальная часть закончена. И все пошли куда? В столовую. Основные атлеты, звёзды мировые. Там были и Усэйн Болт, и Коби Брайант. Все пришли, и единственное, что ещё было открыто, – это «Макдоналдс». Все заказали очень много. Мы с этим подносом шли, и там сидел Коби, скучал. Я говорю Сергею Моне: «Пойдём предложим, он там скучает, видишь. Ему в очереди, видимо, не досталось».

Ну, мы страна культурная, предложили перекусить, но он вежливо отказался. Через пять минут после этого он ушёл, потому что был замучен желающими сфотографироваться. Никто ему, к сожалению, еды не предлагал, только мы. Все хотели взять от него что-нибудь, например, автограф, а мы предлагали сами. Автографы не просили», — вспомнил Хряпа.

Как и почему Брайант оказался там один, даже без партнёров по команде – настоящая загадка. Но для наших баскетболистов этот уникальный момент наверняка стал ещё одним хорошим воспоминанием о той поездке в Лондон. Встретиться со сборной США на тех Играх российским игрокам, увы, не удалось. Команды попали в разные половины турнирной сетки и сыграть между собой смогли бы только в финале. Но из борьбы за золотые медали сборная России выбыла в полуфинальном матче, уступив испанцам. Так первой наградой Олимпийских игр в истории команды стала бронза, добытая в матче за третье место с Аргентиной.



Брайант, хоть и был одним из величайших игроков в истории баскетбола, никогда не страдал звёздной болезнью. Моня вспоминал:

«Многие думают, что Коби вообще высокомерный. Но это не так. Сам был тому свидетелем, когда на открытии Олимпиады в Пекине сборные России и США стояли рядом в подтрибунных помещениях в ожидании выхода на стадион. Жара стояла страшная, а все в пиджаках, промокли насквозь. И все четыре или пять часов, что мы там ждали, к Брайанту постоянно подходили сфотографироваться спортсмены изо всех стран мира. Один отошёл — тут же другой подбегает. И так — четыре часа без остановки, представляете? Коби мог бы уже в какой-то момент сказать: «Извините, не буду». Или охрану позвать. Но не отказал никому. Своими глазами видел».

В Лондоне Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом – за четыре года до этого он в составе сборной США стал победителем Игр в Пекине. В апреле 2016 года, за пять месяцев до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро он провёл последний матч в своей карьере. А 26 января 2020 года он трагически ушёл из жизни в результате авиакатастрофы. Его личный вертолёт потерпел крушение неподалёку от Лос-Анджелеса. Погибли все, кто находился на борту, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Коби прожил всего 41 год, но оставил огромный след в истории. И о нём всегда будет что вспомнить – будь то пять титулов НБА, два олимпийских золота или забавный эпизод с российской сборной на Играх в Лондоне.