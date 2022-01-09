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«Енисей» уверенно обыграл на выезде «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» уверенно обыграл на выезде «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Енисей». Счёт встречи — 79:61 в пользу гостей.

Уже в первой четверти команда из Красноярска начала создавать отрыв от соперника (18:12), а к концу второй десятиминутки лидировала в счёте с разницей в 17 очков.

Третья четверть выдалась самой результативной и также осталась за гостями (28:21). В заключительной части матча хозяевам удалось немного сократить преимущество, однако на исход это никак не повлияло.

После этой победы «Енисей» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Теперь у подопечных Дражена Анзуловича 4 победы при 7 поражениях. «Нижний Новгород» идёт на 7-м месте, имея 5 побед и 5 поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
61 : 79
Енисей
Красноярск, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 13, Стребков - 9, Антипов - 8, Личутин - 8, Платонов - 7, Ганькевич - 6, М. Кулагин - 5, Фрейманис - 5, Карданахишвили, Чадов
Енисей: Уиллис - 20, Трушкин - 13, Гудумак - 12, Герасимов - 9, Уэйр - 8, Томпсон - 7, Браун - 6, Балашов - 2, Митусов - 1, Сонько - 1
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