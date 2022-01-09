«Енисей» уверенно обыграл на выезде «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Енисей». Счёт встречи — 79:61 в пользу гостей.

Уже в первой четверти команда из Красноярска начала создавать отрыв от соперника (18:12), а к концу второй десятиминутки лидировала в счёте с разницей в 17 очков.

Третья четверть выдалась самой результативной и также осталась за гостями (28:21). В заключительной части матча хозяевам удалось немного сократить преимущество, однако на исход это никак не повлияло.

После этой победы «Енисей» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Теперь у подопечных Дражена Анзуловича 4 победы при 7 поражениях. «Нижний Новгород» идёт на 7-м месте, имея 5 побед и 5 поражений.