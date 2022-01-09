Айзея Томас отключил все соцсети после двух подряд отчислений из клубов НБА

Разыгрывающий Айзея Томас решил взять перерыв от социальных сетей после двух подряд отчислений из клубов НБА.

«Отдохните от этой жизни в социальных сетях, лол… Насколько фальшивой она бывает иногда», — написал Томас в своём «твиттере».

Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



За карьеру звёздный защитник успел поиграть за «Сакраменто Кингз», «Бостон Селтикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».