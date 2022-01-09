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Баркли: Шрёдер должен уволить своего агента. Ему предлагали $ 84 млн, а он взял $ 6 млн

Баркли: Шрёдер должен уволить своего агента. Ему предлагали $ 84 млн, а он взял $ 6 млн
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли считает, что новичок «Бостон Селтикс» Деннис Шрёдер должен уволить своего агента.

«Деннис Шрёдер, кто бы ни был твоим агентом, ты должен его уволить.

Мне неважно, это его мама или отец, или брат, он должен уволить своего агента. Если ты отказываешься от $ 84 млн против $ 6 млн, то...» — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Напомним, осенью Шрёдер подписал однолетний контракт на $ 5,9 млн. В ходе прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», который был готов подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 84 млн. Деннис требовал соглашение на сумму более $ 100 млн и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более крупную зарплату.

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