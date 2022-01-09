«Индиана» приняла решение по Лэнсу Стивенсону
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Стало известно, что «Индиана Пэйсерс» приняла решение оставить Лэнса Стивенсона до конца текущего сезона. Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Марк Стейн.
По словам Стейна, игра Стивенсона впечатлила главного тренера команды, и теперь ему будет предложен контракт до конца сезона. Напомним, изначально игрок подписал 10-дневный контракт, который истекает уже завтра, 10 января. 31-летний игрок провёл за это время четыре матча, в которых в среднем набирал 14,3 очка, 6,0 передачи, 3,3 подбора и 1,0 перехвата.
Во вчерашней победной игре с «Ютой» (125:113) Стивенсон установил личный рекорд карьеры по количеству передач в одном матче – 14. В предыдущем матче с «Бруклином» (121:129) Лэнс записал на свой счёт 30 очков.
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