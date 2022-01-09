Один из самых высоких игроков НБА обменян из клуба
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«Денвер Наггетс» обменял центрового Бола Бола в «Детройт Пистонс» на защитника Родни Макгрудера и пик второго раунда драфта НБА 2022 года, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
«Детройт» предложит Болу более значимую роль в команде. В нынешнем сезоне 218-сантиметровый центровой играл в составе «Денвера» менее 6 минут в среднем за матч, набирая 2,4 очка и 1,4 подбора. Макгрудер в нынешнем сезоне вышел на площадку в 17 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 1,6 подбора.
Бол Бол — один самых высоких игроков НБА. Выше него только центровой «Кливленд Кавальерс» Тако Фолл, центровой «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович и ещё один представитель техасского клуба тяжёлый форвард Кристапс Порзингис.
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