Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Оклахому»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Оклахоме-Сити (США), в котором на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 99:95.



Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 22 очка и 16 подборов. В «Оклахоме» выделился Лугенц Дорт, на его счету 14 очков.



В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 105:101.



Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 32 очка. Также стоит отметить Паскаль Сиакама, у которого на счету дабл-дабл (29 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл (20 очков и 17 подборов).



Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 141:123, а «Вашингтон Уизардс» одолел «Орландо Мэджик» (102:100).