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Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Оклахому»

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» победить «Оклахому»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Оклахоме-Сити (США), в котором на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Денвер Наггетс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 99:95.

Значительный вклад в успех гостей внёс Никола Йокич – 22 очка и 16 подборов. В «Оклахоме» выделился Лугенц Дорт, на его счету 14 очков.

В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 105:101.

Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 32 очка. Также стоит отметить Паскаль Сиакама, у которого на счету дабл-дабл (29 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл (20 очков и 17 подборов).

Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 141:123, а «Вашингтон Уизардс» одолел «Орландо Мэджик» (102:100).

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 32, Сиакам - 29, Ануноби - 12, Барнс - 7, Михайлюк - 7, Ачиува - 6, Берч - 6, Буше - 6, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Трент-мл., Уилсон, Флинн, Шампани
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Валанчюнас - 20, Джонс - 13, Александер-Уолкер - 11, Грэм - 11, Темпл - 8, Альварадо - 6, Кларк - 5, Хэйс - 3, Маршалл - 2, Лозада, Льюис, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Харт, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
95 : 99
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 14, Робинсон-Эрл - 12, Гидди - 11, Базли - 10, Гилджес-Александер - 8, Мускала - 8, Уиггинс - 8, Уильямс - 8, Манн - 7, Покушевски - 7, Фэйворс - 2, Edwards, Hopson, Sarr, Джером, Крейчи, Маледон, Оар, Роби, Уотсон
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Риверс - 22, Грин - 16, Бартон - 14, Моррис - 8, Грин - 6, Гордон - 4, Ннаджи - 3, Рид - 3, Кампаццо - 1, Jones, Бол, Дозьер, Маррей, Портер, Такер, Хиланд, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
100 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Росс - 32, Вагнер - 16, Энтони - 12, Харрис - 11, Бамба - 10, Океке - 8, Хэмптон - 5, Gillespie - 4, Вагнер - 2, Айзек, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Саггс, Скофилд, Фрейзер, Фульц
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Бил - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Гэффорд - 12, Динвидди - 8, Дав. Бертанс - 7, Хатимура - 6, Нето - 4, Авдия - 2, Кисперт - 2, Брайант, Гилл, Монро, Тодд, Уинстон, Уотерс, Харрелл, Холидей, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 141
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Хьюстон Рокетс: Вуд - 22, Кристофер - 19, Мэтьюз - 14, Гордон - 13, Мартин - 13, Грин - 10, Тэйт - 10, Нваба - 9, Портер - 9, Никс - 4, Queen, Брукс, Гаруба, Джарро, Огастин, Тайс, Уолл, Шенгюн
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Расселл - 22, Вандербилт - 21, Эдвардс - 19, Бисли - 13, Ноуэлл - 11, Макдэниелс - 7, Окоги - 4, Найт - 2, Рид - 2, Беверли, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Принс, Райт
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