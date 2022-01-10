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«Лейкерс» проиграли «Мемфису». «Уорриорз» обыграли «Кливленд». «Чикаго» уступил «Далласу»

«Лейкерс» проиграли «Мемфису». «Уорриорз» обыграли «Кливленд». «Чикаго» уступил «Далласу»
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На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлис». Гости победили со счётом 127:119.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» заработал 35 очков, 23 очка у Десмонда Бейна из «Гриззлис».

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Ривз - 16, Эллингтон - 16, Хортон-Такер - 13, Брэдли - 7, Монк - 7, Ховард - 7, Энтони - 7, Уэстбрук - 6, Ариза - 3, Джонсон - 2, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Дэвис, Нанн, Хафф
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Джексон - 21, Морант - 16, Андерсон - 14, Кларк - 14, Кончар - 12, Тиллман - 9, Уильямс - 9, Джонс - 5, Мелтон - 4, Teske, Адамс, Альдама, Брукс, Джеффрис, Калвер, Пон, Терри, Тийе

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома играл с «Сакраменто Кингз». Хозяева победили со счётом 103:88.

Анферни Саймонс набрал 31 очко и стал самым результативным игроком «Портленда», Тайрис Халибёртон из «Сакраменто» заработал 17 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 88
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 31, Нуркич - 14, Литтл - 13, Маклемор - 13, Зеллер - 8, Ковингтон - 8, Эллеби - 5, Смит - 4, Уотфорд - 4, Снелл - 3, Блевинс, Браун, Лиллард, Макколлум, Нэнс, Пауэлл
Сакраменто Кингз: Халибёртон - 17, Лень - 16, Фокс - 14, Барнс - 13, Хилд - 10, Багли III - 6, Мету - 4, Митчелл - 3, Дэвис - 2, Рэмси - 2, Томпсон - 1, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Харклесс, Холмс

«Кливленд Кавальерс» в гостях уступил «Голден Стэйт Уорриорз» – 82:96.

28 очков в активе у Стефена Карри из «Голден Стэйт», Ламар Стивенс из «Кливленда» набрал 17 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 82
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Томпсон - 17, Пул - 14, Уиггинс - 10, Пэйтон II - 9, Луни - 6, Портер - 6, Игуодала - 4, Тоскано-Андерсон - 2, Бьелица, Грин, Куминга, Кьоцца, Ли, Муди, Уайзмен, Уэзерспун
Кливленд Кавальерс: Стивенс - 17, Рондо - 15, Аллен - 12, Мобли - 11, Гарлэнд - 9, Маркканен - 9, Осман - 4, Уиндлер - 3, Лав - 2, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уэйд, Фалль

«Даллас Маверикс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) принимал «Чикаго Буллз». Хозяева победили со счётом 113:99.

22 очка у Луки Дондича в составе победителей, у «Чикаго» по 20 очков набрали Зак Лавин и Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 99
Чикаго Буллз
Чикаго
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Грин - 18, Клебер - 18, Брансон - 17, Финни-Смит - 12, Пауэлл - 10, Хардуэй-младший - 9, Баллок - 5, Крисс - 2, Браун, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Лавин - 20, Вучевич - 13, Уайт - 13, Болл - 9, Джонс - 9, Досунму - 6, Браун - 3, Брэдли - 2, Дотсон - 2, Маккинни - 2, McClung, Грин, Карузо, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
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