«Лейкерс» проиграли «Мемфису». «Уорриорз» обыграли «Кливленд». «Чикаго» уступил «Далласу»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлис». Гости победили со счётом 127:119.
Леброн Джеймс из «Лейкерс» заработал 35 очков, 23 очка у Десмонда Бейна из «Гриззлис».
«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома играл с «Сакраменто Кингз». Хозяева победили со счётом 103:88.
Анферни Саймонс набрал 31 очко и стал самым результативным игроком «Портленда», Тайрис Халибёртон из «Сакраменто» заработал 17 очков.
«Кливленд Кавальерс» в гостях уступил «Голден Стэйт Уорриорз» – 82:96.
28 очков в активе у Стефена Карри из «Голден Стэйт», Ламар Стивенс из «Кливленда» набрал 17 очков.
«Даллас Маверикс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) принимал «Чикаго Буллз». Хозяева победили со счётом 113:99.
22 очка у Луки Дондича в составе победителей, у «Чикаго» по 20 очков набрали Зак Лавин и Демар Дерозан.
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