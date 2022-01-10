«Лейкерс» проиграли «Мемфису». «Уорриорз» обыграли «Кливленд». «Чикаго» уступил «Далласу»

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлис». Гости победили со счётом 127:119.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» заработал 35 очков, 23 очка у Десмонда Бейна из «Гриззлис».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» дома играл с «Сакраменто Кингз». Хозяева победили со счётом 103:88.

Анферни Саймонс набрал 31 очко и стал самым результативным игроком «Портленда», Тайрис Халибёртон из «Сакраменто» заработал 17 очков.

«Кливленд Кавальерс» в гостях уступил «Голден Стэйт Уорриорз» – 82:96.

28 очков в активе у Стефена Карри из «Голден Стэйт», Ламар Стивенс из «Кливленда» набрал 17 очков.

«Даллас Маверикс» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) принимал «Чикаго Буллз». Хозяева победили со счётом 113:99.

22 очка у Луки Дондича в составе победителей, у «Чикаго» по 20 очков набрали Зак Лавин и Демар Дерозан.