Леброн эмоционально отреагировал на возвращение Томпсона после 2,5 пропущенных лет

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на долгожданное возвращение звезды «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, который пропустил из-за травмы 2,5 года.

Публикация доступна в «твиттере» Леброна Джеймса.

Клэй Томпсон принял участие в матче с «Кливленд Кавальерс». Он вышел в стартовой пятёрке и за 20 минут игры набрал 17 очков.

31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.

Ранее в официальном «твиттере» «Уорриорз» появилась видеозапись, где Клэй произносит знаменитую фразу легендарного Майкла Джордана, сказанную им в 1995 году: «Я вернулся».