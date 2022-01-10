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Дуэйн Уэйд назвал лучшего игрока НБА из Чикаго

Дуэйн Уэйд назвал лучшего игрока НБА из Чикаго
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, что считает Айзею Томаса лучшим баскетболистом из Чикаго.

«Айзея Томас родом из Чикаго. Он величайший игрок этого города. В детстве, в юности я не следил за ним, поэтому в то время не очень понимал связь с Чикаго. Просто знал, что он был в «Пистонс», и терпеть его не мог. А сейчас я его люблю», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.

Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.

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