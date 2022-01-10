Дэмьен Лиллард может пропустить остаток сезона НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает Bleacher Report.



По информации источника, Лиллард продолжает бороться с тендинопатией (боли в нижней части брюшной полости), из-за которой он пропустил большое число игр в нынешнем сезоне, а когда выходил на площадку, не мог играть на сто процентов своих возможностей.



«Не удивляйтесь, если окажется, что Лиллард уже сыграл свой последний матч в этом сезоне», — написал в своей колонке журналист Bleacher Report Шон Хайкин.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.