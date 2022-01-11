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«Юта» проиграла «Детройту». «Никс» обыграли «Спёрс». «Бакс» уступили «Хорнетс»

«Юта» проиграла «Детройту». «Никс» обыграли «Спёрс». «Бакс» уступили «Хорнетс»
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На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Юту Джаз». Хозяева одержали победу со счётом 126:116.

Кейд Каннингем и Саддик Бей набрали по 29 очков в составе «Пистонс», 31 очко у Донована Митчелла из «Юты».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
126 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Детройт Пистонс: Бей - 29, Каннингем - 29, Джозеф - 16, Лайлз - 14, Джексон - 11, Диалло - 10, Стюарт - 6, Хейз - 5, Стэнли - 4, Ли - 2, Бол, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит
Юта Джаз: Митчелл - 31, Уайтсайд - 21, Кларксон - 16, Конли - 13, Пэскелл - 13, Богданович - 12, О'Нил - 7, Хаус - 3, Азубуике, Батлер, Валентайн, Гобер, Гэй, Инглс, Пелле, Фиттс, Форрест, Хьюз

В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» встречались «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Хозяева победили – 103:99.

27 очков у баскетболиста «Хорнетс» Терри Розира, столько же набрал Крис Миддлтон из «Милуоки».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
103 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Розир - 27, Болл - 23, Бриджес - 17, Хэйворд - 14, Мартин - 8, Пламли - 6, Вашингтон - 5, Макдэниелс - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Смит, Тор, Убре
Милуоки Бакс: Миддлтон - 27, Адетокунбо - 26, Нвора - 18, Мэттьюз - 13, Худ - 6, Портис - 5, Дивинченцо - 2, Мамукелашвили - 2, Smart, Адетокунбо, Аллен, Гэллоуэй, Даутин, Коннотон, Корнет, Лопес, Оджелей, Хилл, Холидэй

«Нью-Йорк Никс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева были сильнее – 111:96.

В составе победителей 31 очко набрал Ар Джей Барретт.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Барретт - 31, Фурнье - 18, Бёркс - 16, Робинсон - 13, Куикли - 12, Гримс - 7, Гибсон - 6, Топпин - 6, Рэндл - 2, Арчидиаконоу, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 24, Уокер - 15, Пёлтль - 12, Примо - 11, Ойбанкс - 8, Уискэмп - 7, Кейкок - 6, Форбс - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Джонсон - 3, Моррис - 1, Васселл, Джонс, Джонсон, Коллинс, Ландейл, Лэмб, Макдермотт, Уайт, Янг

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялась встреча между «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Основное время матча закончилось вничью – 89:89. В овертайме победу одержал «Бостон» – 101:98.

26 очков набрал Джейлен Браун из «Селтикс», 19 очков на счету Торри Крэйга из «Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 98
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 24, Уильямс - 14, Смарт - 11, Ричардсон - 9, Кантер - 6, Шрёдер - 5, Уильямс - 3, Хорфорд - 3, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Крэйг - 19, Stephenson - 14, Sykes - 11, Лэмб - 11, Сабонис - 11, Холидэй - 11, Вашингтон - 9, Бриссетт - 6, Тёрнер - 6, Taylor, Андерсон, Битадзе, Брогдон, Джексон, Дуарте, ЛеВерт, Макконнелл, Уоррен
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