«Юта» проиграла «Детройту». «Никс» обыграли «Спёрс». «Бакс» уступили «Хорнетс»

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Юту Джаз». Хозяева одержали победу со счётом 126:116.
Кейд Каннингем и Саддик Бей набрали по 29 очков в составе «Пистонс», 31 очко у Донована Митчелла из «Юты».
В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» встречались «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Хозяева победили – 103:99.
27 очков у баскетболиста «Хорнетс» Терри Розира, столько же набрал Крис Миддлтон из «Милуоки».
«Нью-Йорк Никс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева были сильнее – 111:96.
В составе победителей 31 очко набрал Ар Джей Барретт.
На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялась встреча между «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Основное время матча закончилось вничью – 89:89. В овертайме победу одержал «Бостон» – 101:98.
26 очков набрал Джейлен Браун из «Селтикс», 19 очков на счету Торри Крэйга из «Пэйсерс».
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