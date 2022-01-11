Актёр Иван Янковский был готов работать у Мэджика Джонсона за $ 500 в неделю

Актёр Иван Янковский заявил, что мечтал поработать во фронт-офисе «Лос-Анджелес Лейкерс» с легендарным Мэджиком Джонсоном.

«У меня сын родился, так что мои ночи часто получаются бессонными. Могу зацепить поражение «Лейкерс» – просто по недоразумению уступают. Потом ещё больше не сплю. А интересных видов спорта много. UFC, например. Ещё на американский футбол подсел, а вот бейсбол не разгадал.



У меня была мечта: с саквояжем, как из мультиков, приехать в «Стейплс Центр», который уже давно переименован в Crypto.com Arena. Просто дождаться Мэджика Джонсона и сказать ему: «Я готов у вас работать во фронт-офисе». Сначала за $ 500 в неделю, но с повышением. Я бы ходил с ним везде, смотрел бы на игроков, мотивировал, поддерживал. Делал бы, что мог, хотя бы чуть-чуть – на благо команды. Как у героя Джоны Хилла в фильме «Человек, который изменил всё». Или как тот же Джона Хилл в «Волке с Уолл-стрит». Когда он пришёл к Ди Каприо и спросил: «Чувак, сколько ты зарабатываешь? 70-80 тысяч? Всё, я звоню и говорю, что работаю на тебя». Вот и у меня была такая идея – просто всё бросить.

Знаете игру NBA2K? Это на PlayStation. Там есть режим «моя лига». Мне нравится перестраивать команды. Могу трейдануть игроков, обменять кого-то, чтобы это дало результат, привело к титулу. Вот это мне интересно. Откуда такая помешанность на спорте? Не знаю, не копался в себе. Вообще, я часто летом навещал бабушку и дедушку в США. Там впитал эту культуру. Июнь – финал НБА. Все ходят в форме, ждут игру, обсуждают её: «Сегодня матч, срочно надо идти домой». Родственники уже давно в США, и у них свои семьи – сидят, переживают, и я смотрел с ними. Прочувствовал там и перенёс сюда. Мне нравится за всем следить. Какой-то азарт. Так что я с особым удовольствием снимаюсь в фильмах, связанных со спортом. Сейчас вышел – о шахматах, теперь снимаюсь в роли футболиста», — сказал Янковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.