Стефен Карри высказался об уходе Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о влиянии ухода из команды форварда Кевина Дюранта. Карри признал, что уход Дюранта стал серьёзной проблемой для «Уорриорз». К тому же тогда в команде возникли и кадровые проблемы.



«У нас были хорошие периоды, но и плохие. Травмы привели нас в состояние свободного падения перед пандемией, возникли проблемы с составом. И это странно. Если посмотреть на последние два года, было тяжело сохранять терпение. Было тяжело оставаться мотивированным, находясь взаперти», — цитирует Карри Essentially Sports со ссылкой на интервью GQ.



Дюрант покинул «Голден Стэйт» в 2019 году. Уход одного из лидеров серьёзно повлиял на игру команды. К тому же тогда в «Уорриорз» началась эпидемия травм, из-за чего команда не смогла выйти в плей-офф.

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