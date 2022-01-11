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Стефен Карри высказался об уходе Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»

Стефен Карри высказался об уходе Кевина Дюранта из «Голден Стэйт»
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о влиянии ухода из команды форварда Кевина Дюранта. Карри признал, что уход Дюранта стал серьёзной проблемой для «Уорриорз». К тому же тогда в команде возникли и кадровые проблемы.

«У нас были хорошие периоды, но и плохие. Травмы привели нас в состояние свободного падения перед пандемией, возникли проблемы с составом. И это странно. Если посмотреть на последние два года, было тяжело сохранять терпение. Было тяжело оставаться мотивированным, находясь взаперти», — цитирует Карри Essentially Sports со ссылкой на интервью GQ.

Дюрант покинул «Голден Стэйт» в 2019 году. Уход одного из лидеров серьёзно повлиял на игру команды. К тому же тогда в «Уорриорз» началась эпидемия травм, из-за чего команда не смогла выйти в плей-офф.

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