Названы новые расклады гонки за MVP НБА. Стефен Карри потерял несколько позиций

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо по-прежнему лидирует в гонке за звание самого ценного игрока НБА, отмечается на официальном сайте лиги. В нынешнем сезоне чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года в среднем за матч набирает 28 очков, совершает 11,4 подбора и отдаёт 6 результативных передач.
Второй в рейтинге по-прежнему Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс», а на третье место вышел центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, сместивший с этой позиции разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Карри теперь на пятом месте.
Топ-5 кандидатов на приз MVP по версии официального сайта НБА:
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
2. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
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