Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы новые расклады гонки за MVP НБА. Стефен Карри потерял несколько позиций

Названы новые расклады гонки за MVP НБА. Стефен Карри потерял несколько позиций
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо по-прежнему лидирует в гонке за звание самого ценного игрока НБА, отмечается на официальном сайте лиги. В нынешнем сезоне чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2021 года в среднем за матч набирает 28 очков, совершает 11,4 подбора и отдаёт 6 результативных передач.

Второй в рейтинге по-прежнему Кевин Дюрант из «Бруклин Нетс», а на третье место вышел центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, сместивший с этой позиции разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Карри теперь на пятом месте.

Топ-5 кандидатов на приз MVP по версии официального сайта НБА:

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
2. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Новость по теме
«Голден Стэйт» потерял Стефена Карри и Дрэймонда Грина из-за травм
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022