«Индиана» определилась с позицией по Домантасу Сабонису

Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис с высокой долей вероятности не сменит клуб. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



По сведениям источника, клуб чрезвычайно ценит Домантаса, что делает обмен едва ли возможным.



После 41 матча регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 15 побед и 26 поражений. Возглавляет конференцию «Чикаго Буллз» (26-11). В Западной конференции первое место занимает «Голден Стэйт Уорриорз» с 30 победами в 39 встречах. С такими же показателями идёт «Финикс Санз», однако у него хуже разница забитых и пропущенных мячей.



В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

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