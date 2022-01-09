Домантас Сабонис установил рекорд карьеры в НБА
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис установил личный рекорд результативности в одном матче — во встрече с клубом «Юта Джаз» (125:113) Домантас набрал 42 очка. Как сообщает ESPN US, никогда ранее за время выступления в НБА Сабонис не демонстрировал такой результативности.
Отметим, что Сабонис стал самым результативным игроком матча «Пэйсерс» и «Джаз». Помимо 42 очков, на его счету 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» на выезде сыграет с «Бостон Селтикс». Встреча запланирована на 11 января. Начало — в 03:30 по московскому времени. В турнирной таблице Восточной конференции «Пэйсерс» в настоящее время занимают 13-е место.
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