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Стефен Карри назвал топ-3 самых сильных защитников в НБА

Стефен Карри назвал топ-3 самых сильных защитников в НБА
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Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал защитников, которые доставляют или доставляли ему больше всего проблем. По словам Стефена, таковыми являются его брат Сет, а также Тони Аллен и Эйвери Брэдли.

«Это хороший вопрос. Честно говоря, я выберу брата, ведь он так хорошо читает мою игру, а тот факт, что мы вместе соревнуемся, всегда меня немного выбивает из колеи. Когда я выхожу на паркет, а передо мной стоит он, я так горжусь этим. Я даже немного теряюсь в этот момент. Но, помимо Сета, я бы, наверное, назвал Тони Аллена или Эйвери Брэдли», — сказал Карри в интервью на канале GQ Sports в YouTube.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

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