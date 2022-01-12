Клэй Томпсон: я не должен играть так, как сегодня

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон остался недоволен своей игрой в матче с «Мемфис Гриззлиз» (108:116). Атакующий защитник набрал 14 очков, 3 подбора и 3 передачи за 19 минут игрового времени.
«Я не должен так играть. Жду от себя великих свершений каждый раз, когда выхожу на паркет. Я не могу быть доволен своими 5/13, сегодня я должен был сделать как минимум восемь успешных бросков. Стремлюсь становиться лучше с каждой неделей. Я не был так хорош, как хотелось бы, но настанут дни, когда я буду в ударе», — сказал Томпсон на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, для Томпсона это всего лишь вторая игра после возвращения. 31-летний баскетболист не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.
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