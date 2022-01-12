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Форвард ЦСКА — о ситуации с Новаком Джоковичем: стыд и позор

Форвард ЦСКА — о ситуации с Новаком Джоковичем: стыд и позор
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Тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман высказался о ситуации сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Это деликатный вопрос, безусловно. Решение о вакцинации должно приниматься по свободному выбору, но нужно понимать последствия. То, что происходит сейчас, вредит всем. Это вредит Новаку, Австралии и спорту.

Боюсь, что никому не будет дела до Australian Open. Всех будет волновать ситуация с Новаком. То, что происходит вокруг этой ситуации — стыд и позор. Этого можно было бы избежать путём чёткого информирования заранее, но этого не произошло. Теперь началась неразбериха, и больше всего от этого страдает спорт, а мы этого не хотим.

Я призываю всех вакцинироваться. Я не врач, но я верю подавляющему большинству экспертов в области здравоохранения, которые твёрдо убеждены в том, что вакцина — единственный способ как можно скорее вернуться к нормальной жизни», – приводит слова Фойгтмана BasketNews.

Напомним, Новак Джокович получил медотвод и отправился в Австралию на Australian Open, но пограничники аннулировали его визу, посчитав, что у серба недостаточные основания для медотвода. Теннисист подал апелляцию и выиграл её, однако его всё равно могут депортировать из страны, если такое решение примет министр иммиграции.

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