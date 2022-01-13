Димитрис Итудис прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Панатинаикосом» в Афинах

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и защитник Марюс Григонис поделились мнением о матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (98:74).

«Во-первых, я хочу поздравить своих игроков. Было видно, что «Панатинаикос» пострадал от коронавируса и, вероятно, сбился с ритма. Но это вирус. Мы были серьёзно настроены и заслужили эту победу. После неудачного старта были внесены коррективы. Мы хорошо бросали, были полны решимости. Мы были лучшей командой, но «Панатинаикосу» не хватало последовательности в игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

«У нас было пять хороших тренировок, на которых я уверенно бросал. Ты обретаешь уверенность, забивая броски на тренировке. Так же получилось в игре. Сказалась наша энергия – мы больше хотели победить», — добавил Григонис.