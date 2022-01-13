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31 очко Эмбиида не помогло «Филадельфии» победить «Шарлотт»

31 очко Эмбиида не помогло «Филадельфии» победить «Шарлотт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Шарлотт» со счётом 109:98.

Значительный вклад в успех гостей внёс Гордон Хэйворд – 30 очков. В «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 31 очко.

В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 112:106.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Кайл Кузма, набравший 19 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Орландо» выступил Коул Энтони, у него 19 очков и 12 подборов.

Также «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 119:100.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 109
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 17, Коркмаз - 14, Карри - 10, Макси - 10, Грин - 7, Ньянг - 3, Powell - 2, Бэсси - 2, Драммонд - 2, Key, Браун, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 30, Розир - 22, Бриджес - 21, Болл - 13, Мартин - 11, Пламли - 6, Макдэниелс - 4, Вашингтон - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Смит, Тор, Убре
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
100 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 18, Сабонис - 17, ЛеВерт - 16, Холидэй - 13, Бриссетт - 8, Stephenson - 6, Брогдон - 6, Битадзе - 4, Вашингтон - 4, Джексон - 3, Лэмб - 3, Sykes - 2, Taylor, Дуарте, Крэйг, Макконнелл, Уоррен
Бостон Селтикс: Браун - 34, Тейтум - 33, Шрёдер - 23, Хорфорд - 8, Ричардсон - 5, Уильямс - 5, Лэнгфорд - 3, Притчард - 3, Уильямс - 3, Фернанду - 2, Кантер, Несмит, Смарт, Томас, Хозер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Кузма - 19, Динвидди - 17, Харрелл - 16, Нето - 15, Колдуэлл-Поуп - 12, Кисперт - 11, Гэффорд - 8, Брайант - 6, Авдия - 5, Хатимура - 3, Бил, Гилл, Дав. Бертанс, Монро, Тодд, Уинстон, Холидей, Ээи
Орландо Мэджик: Энтони - 19, Росс - 17, Лопес - 16, Вагнер - 14, Харрис - 14, Океке - 10, Скофилд - 8, Вагнер - 6, Хэмптон - 2, Айзек, Бамба, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Саггс, Фульц
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