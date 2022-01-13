31 очко Эмбиида не помогло «Филадельфии» победить «Шарлотт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Филадельфии (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» «Филадельфия Сиксерс» принимала «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Шарлотт» со счётом 109:98.
Значительный вклад в успех гостей внёс Гордон Хэйворд – 30 очков. В «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, на его счету 31 очко.
В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 112:106.
Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Кайл Кузма, набравший 19 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Орландо» выступил Коул Энтони, у него 19 очков и 12 подборов.
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 119:100.
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