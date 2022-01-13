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«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», «Бруклин» разгромил «Чикаго» с разницей +26

«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», «Бруклин» разгромил «Чикаго» с разницей +26
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали гости со счётом 111:91. В команде «Юты» стал Джордан Кларксон (22очка). Самым результативным игроком «Кливленда» был
Ламар Стивенс (23 очка). Его одноклубник Эван Мобли оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов, а Дариус Гарлэнд из «Кавальерс» сделал трипл-дабл – 11 очков, 10 подборов и 15 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
91 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Юта Джаз: Кларксон - 22, Пэскелл - 18, Митчелл - 17, Конли - 12, Богданович - 9, О'Нил - 6, Валентайн - 5, Инглс - 2, Азубуике, Батлер, Гобер, Гэй, Пелле, Уайтсайд, Фиттс, Форрест, Хаус, Хьюз, Читэм
Кливленд Кавальерс: Стивенс - 23, Маркканен - 20, Лав - 16, Мобли - 15, Аллен - 12, Гарлэнд - 11, Осман - 8, Гудвин - 3, Уиндлер - 3, Дэвис, Нембхард, Окоро, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Уэйд

В другом матче «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:116. В команде «Сакраменто Кингз» отличился Де'Аарон Фокс (29 очков). Его одноклубник Тайрис Халибёртон оформил дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). В команде «Лос-Анджелеса» самым результативным стал Леброн Джеймс – у него 34 очка, 7 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Барнс - 23, Багли III - 16, Мету - 14, Халибёртон - 14, Хилд - 10, Лень - 8, Митчелл - 6, Дэвис - 3, Харклесс - 2, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Рэмси, Томпсон, Холмс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 34, Монк - 22, Ривз - 19, Хортон-Такер - 9, Джонсон - 8, Уэстбрук - 8, Ховард - 8, Брэдли - 6, Ариза - 2, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон, Энтони

В параллельном матче «Чикаго Буллз» уступил «Бруклин Нетс» дома на стадионе «Юнайтед-центр» с крупным счётом 112:138. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант с 27 очками. Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил дабл-дюабл из 25 очков и 16 передач. В «Чикаго» самым эффективным стал Зак Лавин с 22 очками.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 06:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 138
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Дерозан - 19, Уайт - 16, Вучевич - 14, Болл - 9, Браун - 8, Томас - 8, Досунму - 5, Маккинни - 5, Симонович - 4, Брэдли - 2, Грин, Джонс, Дотсон, Карузо, Кук, Уильямс
Бруклин Нетс: Дюрант - 27, Харден - 25, Миллз - 21, Шарп - 20, Гриффин - 9, Ирвинг - 9, Эдвардс - 9, Бембри - 5, Картер - 4, Дюк - 3, Браун - 2, Джонсон - 2, Томас - 2, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харрис
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