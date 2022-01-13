«Лейкерс» проиграли «Сакраменто», «Бруклин» разгромил «Чикаго» с разницей +26

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Победу одержали гости со счётом 111:91. В команде «Юты» стал Джордан Кларксон (22очка). Самым результативным игроком «Кливленда» был

Ламар Стивенс (23 очка). Его одноклубник Эван Мобли оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов, а Дариус Гарлэнд из «Кавальерс» сделал трипл-дабл – 11 очков, 10 подборов и 15 передач.

В другом матче «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:116. В команде «Сакраменто Кингз» отличился Де'Аарон Фокс (29 очков). Его одноклубник Тайрис Халибёртон оформил дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). В команде «Лос-Анджелеса» самым результативным стал Леброн Джеймс – у него 34 очка, 7 подборов и 6 передач.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» уступил «Бруклин Нетс» дома на стадионе «Юнайтед-центр» с крупным счётом 112:138. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант с 27 очками. Защитник «Бруклина» Джеймс Харден оформил дабл-дюабл из 25 очков и 16 передач. В «Чикаго» самым эффективным стал Зак Лавин с 22 очками.