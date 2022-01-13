Игрок ЦСКА признан MVP 20-го тура Евролиги

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт стал MVP 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с «Панатинаикосом» (98:74) Хэкетт записал на свой счёт 17 очков (2/3 двухочковых, 4/6 трёхочковых, 1/1 штрафных), 5 подборов и 6 передач при рейтинге эффективности 26 баллов. Хэкетт впервые стал самым ценным игроком тура за 238 матчей в Евролиге.
В пятерку лучших игроков тура также вошли атакующий защитник «Барселоны» Кайл Курич (29 баллов, не был признан MVP из-за поражения команды от «Милана»), разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас (23 балла), центровой «Жальгириса» Джош Небо (22 балла) и атакующий защитник «Баварии» Огнен Джарамаз (20 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в «Твиттере» Евролиги.
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