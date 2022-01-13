Сет Карри назвал команду мечты всех времён. Леброна Джеймса нет в списке

31-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Сет Карри свою «Команду мечты всех времён». В неё вошли: сам Сет, его брат Стефен Карри, Майкл Джордан, Трэйси Макгрэди и Шакил О’Нил. Об этом он сообщил на подкасте All The Smoke.

Сет Карри в нынешнем сезон играет в стартовой пятерке «Филадельфии», набирая 16,3 очка, 3,3 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

Примечательно, что Стефен Карри недавно назвал топ-3 самых сильных защитников в НБА, куда также включил своего брата. Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Он 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.