«Парма» уступила «Лейдену» в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на своей площадке уступила нидерландскому «Лейдену» в третьем матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Счёт встречи — 91:88 в пользу «Пармы».
Гости ударно начали игру, обеспечив себе преимущество уже в первой четверти — 24:17. Вторая четверть прошла уже под диктовку пермяков, на большой перерыв команды ушли при счёте 45:45.
В третьем игровом отрезке сильнее оказались хозяева паркета — перед заключительной четвертью пермяки вели в счёте с разницей в восемь очков. Однако в решающем игровом отрезке «Лейдену» удалось отыграться и вырваться вперёд, удержав преимущество в концовке встречи. Итоговый счёт матча — 91:88 в пользу «Лейдена».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эйнарас Тубутис, набравший 19 очков. В составе пермяков 19 очков на свой счёт записал Джеремайя Хилл.
- 13 января 2022
-
19:21
-
19:00
-
17:53
-
16:16
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
13:43
-
12:35
-
11:17
-
10:37
-
09:28
-
08:42
-
07:01
-
05:26
-
01:04
-
00:20
- 12 января 2022
-
23:47
-
22:58
-
22:34
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:45
-
17:48
-
16:55
-
15:07
-
13:37
-
12:14
-
11:31
-
10:26
-
09:21
-
08:59
-
06:30
-
00:57