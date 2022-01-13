«Парма» уступила «Лейдену» в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на своей площадке уступила нидерландскому «Лейдену» в третьем матче группового этапа Кубка Европы ФИБА. Счёт встречи — 91:88 в пользу «Пармы».



Гости ударно начали игру, обеспечив себе преимущество уже в первой четверти — 24:17. Вторая четверть прошла уже под диктовку пермяков, на большой перерыв команды ушли при счёте 45:45.



В третьем игровом отрезке сильнее оказались хозяева паркета — перед заключительной четвертью пермяки вели в счёте с разницей в восемь очков. Однако в решающем игровом отрезке «Лейдену» удалось отыграться и вырваться вперёд, удержав преимущество в концовке встречи. Итоговый счёт матча — 91:88 в пользу «Лейдена».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эйнарас Тубутис, набравший 19 очков. В составе пермяков 19 очков на свой счёт записал Джеремайя Хилл.