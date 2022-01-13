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Бен Симмонс выбрал две команды, в которые хочет быть обменянным из «Филадельфии»

Бен Симмонс выбрал две команды, в которые хочет быть обменянным из «Филадельфии»
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Инсайдер Мо Мунси рассказал подробности потенциального обмена разыгрывающего Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс».

«По информации источника из лагеря Симмонса, его любимыми вариантами на Западе являются «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Он понимает, что переход в «Голден Стэйт» маловероятен, и считает, что запрашиваемая «Филадельфией» цена слишком высока. Есть опасения, что «Сиксерс» могут вообще не обменять его», — написал в своём «твиттере» инсайдер Мо Мунси.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.

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