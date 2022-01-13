Бен Симмонс выбрал две команды, в которые хочет быть обменянным из «Филадельфии»

Инсайдер Мо Мунси рассказал подробности потенциального обмена разыгрывающего Бена Симмонса из «Филадельфии Сиксерс».



«По информации источника из лагеря Симмонса, его любимыми вариантами на Западе являются «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Он понимает, что переход в «Голден Стэйт» маловероятен, и считает, что запрашиваемая «Филадельфией» цена слишком высока. Есть опасения, что «Сиксерс» могут вообще не обменять его», — написал в своём «твиттере» инсайдер Мо Мунси.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.