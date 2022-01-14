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Эргин Атаман отметился провокационной выходкой после удаления в матче с «Барселоной»

Эргин Атаман отметился провокационной выходкой после удаления в матче с «Барселоной»
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Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман, получивший удаление за два технических в ходе гостевого матча Евролиги с «Барселоной», совершил провокационные действия в отношении болельщиков каталонского клуба.

Покидая площадку, Атаман всячески подчёркивал, что именно его клуб является действующим чемпионом Евролиги, а в финале турнира турками была обыграна как раз «Барселона». Эргин с помощью жестов показывал, как держит трофей в руках и, как сообщается на странице инсайдера Дионисиса Аравантиноса в «Твиттере», несколько раз выкрикнул: «Я выиграл кубок!».

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Напомним, «Анадолу Эфес» проиграл «Барселоне» со счётом 77:82. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Йокубайтис, набравший 16 очков. 15 очков на свой счёт записал Никола Миротич. В составе гостей отличился Василие Мицич, записавший на свой счёт 22 очка.

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