«Автодор» отправил письмо в Лигу ВТБ с прошением засчитать «Парме» техническое поражение

«Автодор» выступил против переноса матча Единой лиги ВТБ с «Пармой». Клуб направил в Лигу письмо от лица президента Владимира Родионова.



«Сегодня «Парма-Париматч» подала официальный запрос в Единую лигу ВТБ о переносе игры с «Автодором», назначенной на 16 января 2022. Руководством Лиги в срочном порядке было вынесено решение о переносе встречи на более позднюю дату.



Баскетбольный клуб «Автодор» не согласен с данным решением и направляет в Лигу следующее письмо:



Баскетбольный клуб «Автодор» категорически возражает против переноса матча чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 «Парма» – «Автодор», запланированного на 16 января 2022 г. в г. Пермь. Исходя из представленных документов, тестирование на COVID-19 было проведено 10 января 2022 г. в рамках подготовки к матчу Кубка ФИБА-Европа, который состоялся 13 января 2022 г. в Перми. Команда «Парма» проводила этот матч полноценно в составе 10 игроков и 3 тренеров. Таким образом, результаты тестирования, полученные заблаговременно (положительный результат лишь 1 игрока) не явились препятствием к проведению матча «Парма» – «Лейден» 13 января 2022 г., но, по мнению «Пармы», препятствуют проведению матча «Парма» – «Автодор», запланированного на 16 января 2022 г.



В настоящий момент ситуация выглядит таким образом, что «Парма», находясь не в лучшей игровой форме, имея в составе травмированных и больных игроков (по причинам, не связанным с COVID-19), пытается перенести игру на более удобную для себя дату.



«Автодор» выступает за недопущение манипуляций медицинскими регламентами с целью нарушения спортивного принципа в собственных интересах. Внезапное и экстренное помещение на карантин всей команды из-за лишь одного заболевшего игрока выглядит неправдоподобно. В данной ситуации «Автодор» будет вынужден проконтролировать неукоснительное соблюдение предписания управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 14.01.2022 г. №164, включая контроль за местонахождением игроков и тренерского состава.



Так как «Парма» не смогла провести матч чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 «Парма» – «Автодор» в ранее запланированные сроки, просим засчитать «Парма» поражение «лишением права», – говорится в сообщении на официальном сайте «Автодора».