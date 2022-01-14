Баркли: мне не нравится Морант. У него в имени две буквы, он не может быть реальной силой

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте.
«Я уже говорил вам, что мне не нравится этот парень. У него в имени две буквы, он не может быть реальной силой», — сказал Чарльз Баркли в эфире программы NBA on TNT.
Морант становился лучшим игроком недели в своей конференции на протяжении последних двух недель.
В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был включён в Зал славы баскетбола.
После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.
- 14 января 2022
-
18:47
-
17:54
-
16:41
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:27
-
10:40
-
09:27
-
08:31
-
06:48
-
01:07
- 13 января 2022
-
23:50
-
22:52
-
21:50
-
20:46
-
19:21
-
19:00
-
17:53
-
16:16
-
15:18
-
15:04
-
14:15
-
13:43
-
12:35
-
11:17
-
10:37
-
09:28
-
08:42
-
07:01
-
05:26
-
01:04