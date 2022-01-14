Баркли: мне не нравится Морант. У него в имени две буквы, он не может быть реальной силой

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте.



«Я уже говорил вам, что мне не нравится этот парень. У него в имени две буквы, он не может быть реальной силой», — сказал Чарльз Баркли в эфире программы NBA on TNT.

Морант становился лучшим игроком недели в своей конференции на протяжении последних двух недель.

В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был включён в Зал славы баскетбола.



После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010-м.